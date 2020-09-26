Опубликован долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2020 года

В начале октября на смену бабьему лету придет похолодание, по ночам возможны заморозки. Об этом URA.RU рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Более подробный «Долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2020 года» опубликовало издание «АиФ». Конкретно о Карелии в нем не говорится (наша республика выпадает из него). О погоде в наших краях можно приблизительно судить по соседним регионам.

В частности, если говорить о севере Карелии, то нам близок будет прогноз по Северному федеральному округу.

В Северном федеральном округе предполагаемая средняя температура октября будет от-3 до +2 градусов, что на 1-2 градуса ниже нормы. Ожидаемое количество осадков 35-55 мм, что меньше обычного.

В начале месяца местами пройдут небольшие дожди, температура днем будет от +5 до +10 градусов, ночью не исключены заморозки. К середине первой декады без осадков, ночью слабые заморозки, дневная температура от +6 до +11 градусов. В конце первой десятидневки небольшие осадки, ветрено, днем от +8 до +13 градусов. К началу второй декады вероятна волна холода, ночью подморозит до -5 градусов, днем будет от 0 до +5 градусов, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

В середине месяца ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут осадки, максимальная температура днем будет от +4 до +9 градусов. К концу второй десятидневки землю припорошит снегом и похолодает ночью до -7…-12, днем до 0…-5 градусов. В середине третьей декады пройдут небольшие осадки, усилится ветер, днем от +1 до +6 градусов. Завершится октябрь облачной погодой с осадками, дневная температура 0…+5, ночью местами подморозит до -2 градусов, не исключены дожди.

Жителям юга и центра Карелии можно в какой-то мере ориентироваться на прогноз в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге предполагаемая средняя температура октября будет от +6 +7 градусов, что в пределах нормы. Ожидаемое количество осадков около 80 мм, что несколько больше обычного.

В первые дни месяца пройдут дожди, днем от +11 до +16 градусов. К концу первой десятидневки без осадков, днем максимальная температура от +7 до +12 градусов.

В середине месяца облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днем будет от +9 до +14 градусов. К концу второй десятидневки без существенных осадков, температура днем от 0 до +5 градусов, ночью вероятны заморозки до -3 градусов. В середине третьей декады потеплеет, пройдут дожди и усилится ветер, днем максимальная температура от +6 до +11 градусов. Завершится октябрь умеренно теплой погодой с небольшими дождями: днем максимальная температура от+5 до+10 градусов.