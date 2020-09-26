Около сотни школьников и студентов в Карелии отправлены на карантин

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях рассказал, сколько учащихся республики было отправлено на карантин из-за новой коронавирусной инфекции.

«Из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведен еще один класс в Кемской школе №1 (29 человек), а также 2 группы студентов в Петрозаводском базовом медицинском колледже (50 человек) и одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э.Раутио (10 человек)»,

– пишет он.

Таким образом, на карантине по коронавирусу остаются 25 школьных классов (641 человек) и 9 групп студентов средних профессиональных учебных заведений (190 человек), по ОРВИ – 50 классов (929 человек).

Добавим, что за минувшие сутки в республике COVID-19 заразились 40 человек. В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 28 выявлены в Петрозаводске, 2 – в Кеми, 1 – в Питкяранте, 1 – в поселке Лоухи, 3 – в Кондопоге, 2 – в Сортавале, 2 – в селе Сумпосад Беломорского района и 1 – в поселке Новая Вилга Прионежского района.