Вновь большое количество заразившихся COVID-19 выявлено в Карелии

Очередной рост количества заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в республике.

40 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 28 человек, в Кеми – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Лоухи – 1 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Сортавале – 2 человека, в Беломорском районе – 2 человека (село Сумпосад), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Новая Вилга).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 26, в Прионежском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 3, в Костомукше – 2, в Кемском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 629,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 774,2 случая, по Северо-Западу – 789,2.