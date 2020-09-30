Путин подписал указ о призыве в армию

Глава государства Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре.

Как следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля, планируется призвать 128 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих воинской обязанности.

Также в указе говорится об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.