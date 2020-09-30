30 сентября 2020, 21:45
Путин подписал указ о призыве в армию
С октября по декабрь в России на военную службу призовут 128 тысяч молодых людей
Глава государства Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре-декабре.
Как следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля, планируется призвать 128 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих воинской обязанности.
Также в указе говорится об увольнении с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.