Заморозку пенсионных накоплений предложили продлить

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2023 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Пенсионные накопления начали замораживать в 2014 году. Первоначально планировалось, что это прекратится в 2020 году. С учетом заморозки страховые отчисления с зарплат россиян полностью направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

До 2014 года будущие пенсионеры могли распоряжаться пенсионными отчислениями самостоятельно, например, направлять их на формирование собственных накоплений или в страховую часть будущей пенсии.