30 сентября 2020, 17:18
Заморозку пенсионных накоплений предложили продлить
В Госдуму внесен законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2023 года
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2023 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Пенсионные накопления начали замораживать в 2014 году. Первоначально планировалось, что это прекратится в 2020 году. С учетом заморозки страховые отчисления с зарплат россиян полностью направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
До 2014 года будущие пенсионеры могли распоряжаться пенсионными отчислениями самостоятельно, например, направлять их на формирование собственных накоплений или в страховую часть будущей пенсии.