Названо условие, при котором новые ограничения в Карелии не введут

Карельский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции дал рекомендации по действиям в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и роста количества новых ковидных зараженных. В оперштабе отметили, что строгое соблюдение всех предложенных мер позволит избежать введения новых ограничений на территории республики.

Так, всех жителей Карелии просят соблюдать необходимые меры предосторожности - носить маски и перчатки, особенно в общественных местах и в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию.

Жителям Карелии старше 65 лет рекомендуется ограничить количество контактов и не покидать свои дома без острой нужды. При необходимости получения медицинской помощи следует вызывать врача на дом. При прогулках и занятиях спортом стоит выбирать места с наименьшим количеством людей.

Руководителей государственных органов, предприятий и частных предпринимателей просят минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах, максимально использовать дистанционный формат работы, особенно для пожилых людей, проводить дополнительную санитарную обработку помещений, вентиляционных систем, сократить число совещаний с участием приглашенных лиц, использовать преимущественно электронный документооборот.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Карелии к 1 октября превысило 4000 человек.