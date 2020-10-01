Мошенник, обманывавший пенсионеров Карелии, пойдет под суд

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной преступной группы, обвиняемого в совершении хищений денежных средств граждан путем мошенничества, сообщается на сайте ведомства.



Речь идет о руководителе организованной преступной группы, действовавшей на территории Петрозаводска и Кондопоги. Он обвиняется в совершении 41 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы).

По версии следствия, обвиняемый осуществлял руководство преступной группой, члены которой посещали граждан по месту жительства, предлагая приобрести газовое оборудование (сигнализаторы загазованности) по заведомо завышенной цене. При этом злоумышленники вводили в заблуждение потерпевших, преимущественно пенсионеров, говоря об обязательности установки указанных газоанализаторов с целью предотвращения негативных последствий, вызванных утечками газа. Кроме того, обвиняемый систематически лично участвовал в совершении данных мошеннических действий.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 000 рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.