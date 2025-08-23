23 августа 2025, 21:08
Несколько населенных пунктов в Карелии остаются без электричества

Люди не могут дозвониться в Прионежскую сетевую компанию
Фото: freepik.com

В поселке Чална Пряжинского района с 13 часов субботы нет электричества. Без электроэнергии весь выходной сидят и в СНТ "Строитель" Прионежского района.

"У нас полные холодильники замороженных ягод, овощей, скоро всё это потечет", 

- рассказали нашей редакции селяне и дачники.

Телефон Прионежской сетевой компании молчит - люди не могут туда дозвониться ни по одному номеру. 

Сколько еще люди будут оставаться без света, тепла и связи - неизвестно. 

