23 августа 2025, 21:08
Несколько населенных пунктов в Карелии остаются без электричества
Люди не могут дозвониться в Прионежскую сетевую компанию
Фото: freepik.com
В поселке Чална Пряжинского района с 13 часов субботы нет электричества. Без электроэнергии весь выходной сидят и в СНТ "Строитель" Прионежского района.
"У нас полные холодильники замороженных ягод, овощей, скоро всё это потечет",
- рассказали нашей редакции селяне и дачники.
Телефон Прионежской сетевой компании молчит - люди не могут туда дозвониться ни по одному номеру.
Сколько еще люди будут оставаться без света, тепла и связи - неизвестно.