В Петрозаводске простились с карельским ученым, умершим от COVID-19

Сегодня в Петрозаводске простились с карельским ученым Вячеславом Куликовым, который умер от коронавируса. Прощание проходило в траурном зале на Вольной.

Доктор геолого-минералогических наук Вячеслав Куликов скончался на 81 году жизни 19 ноября в результате осложнений, вызванных COVID-19. О кончине заслуженного деятеля науки Карелии и РФ сообщил Карельский научный центр РАН.

С 1962 по 2018 год Куликов работал в Институте геологии Карельского научного центра РАН. Ученый прошел путь от старшего лаборанта до заместителя директора по научной работе.

С 1977 по 1987 год он возглавлял лабораторию геохимии Института геологии. В 1988 году был избран заместителем председателя президиума КарНЦ РАН, работал в этой должности до 2006 года. В 2007 году Вячеслав Степанович вернулся в Институт геологии в качестве главного научного сотрудника.

До последних дней активно участвовал в обучении студентов ПетрГУ, читал курс лекций по дисциплине «Геология России». В 2018 году ученый вышел на пенсию, но продолжал участвовать в научной деятельности Института геологии.

Ранее в Петрозаводске от коронавируса умер этнограф, кандидат исторических наук Константин Кузьмич Логинов. Также в Кондопоге от коронавируса скончалась Заслуженный работник образования Карелии, директор школы №6 Вера Слясская. (фото tvtomsk.ru и igkrc.ru)