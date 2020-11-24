Приезжий таксист обокрал жительницу Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что у нее украли телефон, а затем были списаны деньги со счета, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 19-летний житель Олонецкого района. Он рассказал, что приехал в Петрозаводск вместе с другом, снял автомобиль и стал работать в такси. В один из дней он подвозил потерпевшую, которая забыла мобильник на заднем сидении машины. Молодой человек воспользовался ситуацией и перевел деньги жертвы на свой счет, а телефоном продолжил пользоваться.

Похищенное изъято. По факту краж возбуждены уголовные дела. Фото dialog1918.ru