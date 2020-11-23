Директор школы в Кондопоге умерла от коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжает выкашивать ряды жителей Карелии. Сегодня стало известно о смерти Заслуженного работника образования республики, директора кондопожской школы №6 Веры Слясской.

По сообщению паблика «Республика Карелия», 16 ноября женщина вызвала скорую помощь. Вера Слясская была в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации Кондопожской ЦРБ. В больнице женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.



На помощь кондопожским медикам приезжали специалисты территориального центра медицины катастроф и республиканской больницы им. В.А. Баранова.

«Решали вопрос о переводе в Госпиталь для ветеранов войн или Республиканскую инфекционную больницу, но тяжелое состояние Веры Михайловны, осложненное хроническими заболеваниями, не позволило это сделать»,

- пояснили в Минздраве республики. Директор школы умерла 21 ноября в возрасте 63 лет.



Вера Слясская трудилась в школе №6 с 1987 года, последние 17 лет работала директором.

Ранее в Петрозаводске от коронавируса умер известный карельский ученый Константин Логинов. (фото tvtomsk.ru, vk.com)