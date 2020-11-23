Велосипедиста жестко сбили сегодня на перекрестке в Петрозаводске

Легковой автомобиль и велосипедист столкнулись сегодня, 23 ноября, на перекрестке улиц Калинина и Загородная в Петрозаводске, сообщает dtpptz.ru.

Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения компании «Сампо.ру».

Велосипедист двигался по улице Калинина вниз в сторону центра города. Со стороны Загородной в прямом направлении на перекресток выехал легковой автомобиль. Ударившись о передний бампер, велосипедист упал на проезжую часть, а велосипед отлетел на тротуар. Пострадавший велосипедист не смог подняться после аварии.