Девочка ушла из дома и не вернулась в Петрозаводске

Отделом полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Яшкина Валерия Павловна 2007 года рождения.

Ушла из дома 22 ноября 2020 года около 18 часов и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Была одета: черные джинсы, черная куртка, бордовая шапка, рюкзак черно-коричневый, пирсинг носа, черные кеды с белой подошвой.

На вид: 15 лет, среднего телосложения, рост 163, волосы темные, стрижка «каре».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: +7-953-534-25-72, +7-953-549-69-78, +7(8142)73-92-40 или 02 (с мобильного – 102).