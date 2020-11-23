Подозреваемого в краже в торговом центре разыскивают в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска в очередной раз просит бдительных петрозаводчан помочь с поисками молодого человека, запечатленного на видео.

На кадрах – молодой человек в темной одежде, который вешает одежду на вешалках, а затем уходит из торгового зала.

По данным МВД, этот молодой человек подозревается в краже в одном из торговых центров столицы Карелии.

Всех, кто узнал разыскиваемого, просят сообщить значимые сведения о нем по телефону полиции: +7-953-545-37-48.