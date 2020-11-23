Подросток пропал в Петрозаводске

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение без вести пропавшего Череповецкого Игната Николаевича 2006 года рождения. 20 ноября он ушел из дома, расположенного на улице Дружбы в микрорайоне СКЗ.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см.

Одет: серая куртка с капюшоном, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону +7-911-409-26-96.