Названы адреса 12 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса 12 новых заболевших, у которых Covid-19 был диагностирован 12 мая. Все эти люди живут в Петрозаводске.

Пятеро заболевших зафиксированы в уже существующих очагах инфекции. Это улица Мира в Сулажгоре, улица Фурманова на Перевалке, а также дома №47 по Октябрьскому проспекту и №12 по улице Нойбранденбургской.

Также появились семь новых очагов. Это дом №61б по Октябрьскому проспекту, дом №8 по улице Ригачина, дом №37 по улице Варламова, дом №12а по улице Ровио, дом №10 по улице Братьев Озеровых, дом №2 по улице Лизы Чайкиной и улица Кольцевая в Соломенном.

Напомним, общее количество зараженных коронавирусом в Карелии, по данным на 13 мая, составляет 188 человек.