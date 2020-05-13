Ретро-календарь. Исполнилось 95 лет со дня рождения Павла Сепсякова

Петрозаводчане любят ругать современных мэров и сравнивать их с Павлом Васильевичем Сепсяковым (1925-2012). Конечно, лужи и аварийные бараки были и во времена его руководства. И все же при нем в городе чувствовалась хозяйская рука. Выходец из карельской деревни, фронтовик, опытный управленец - он просто не мог мириться с беспорядком. Итог: за 13 лет он превратил провинциальный и наполовину деревянный Петрозаводск в цветущий и благоустроенный город, узнаваемый и сегодня.

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