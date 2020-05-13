Названы улицы Петрозаводска, на которых ведется ремонт

В Петрозаводске даже в праздничные дни не останавливались работы по ремонту дорог. Об этом сообщает паблик проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас подрядчик приступил к асфальтированию дороги на улице Муезерской. На набережной Варкауса продолжается замена бортового камня на тротуаре. На улице Гвардейской ремонт дорожного покрытия уже завершен.

Работы ведет подрядчик - ЗАО «АБЗ-Дорстрой».