13 мая 2020, 10:35
Названы улицы Петрозаводска, на которых ведется ремонт
В столице Карелии продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В Петрозаводске даже в праздничные дни не останавливались работы по ремонту дорог. Об этом сообщает паблик проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сейчас подрядчик приступил к асфальтированию дороги на улице Муезерской. На набережной Варкауса продолжается замена бортового камня на тротуаре. На улице Гвардейской ремонт дорожного покрытия уже завершен.
Работы ведет подрядчик - ЗАО «АБЗ-Дорстрой».