13 мая 2020, 10:35
Общество

Названы улицы Петрозаводска, на которых ведется ремонт

В столице Карелии продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Петрозаводске даже в праздничные дни не останавливались работы по ремонту дорог. Об этом сообщает паблик проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас подрядчик приступил к асфальтированию дороги на улице Муезерской. На набережной Варкауса продолжается замена бортового камня на тротуаре. На улице Гвардейской ремонт дорожного покрытия уже завершен.

Работы ведет подрядчик - ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

 

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Петрозаводск
набережная Варкауса
улица муезерская
улица гвардейская
«АБЗ-Дорстрой»
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