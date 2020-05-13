Мошенники запустили массовую рассылку от портала «портала ГосУслуг»

Центр социальной работы Республики Карелия предупреждает жителей республики, что появилась массовая рассылка от «портала ГосУслуг» (и с соответствующим логотипом), где предлогается получить компенсационные выплаты с 2002 по 2018 год. Выглядять сообщения приблизительно так:

«Срочная новость для всех граждан Российской федерации! Запустился новый портал Объединенного Компенсационного Фонда. Данный портал выплачивает компенсации за карантин при наличии на то законных оснований. Пройдите регистрацию прямо сейчас и получите деньги уже в течение 10 минут. Смотрите подробнее: https://...... С уважением портал ГосУслуги.».

Это обман. Никаких денег здесь нет. Схема их обмана, по информации портала «АнтиОбман» работает так.

Начинается все с того, что начинают предлагать забрать очень большие деньги, но для того чтобы их получить, вы будете должны заплатить из своего кошелька. И всегда предлоги разные, либо конвертация валюты, либо идентификационный платеж. После первой оплаты последует следующая, пока с вас можно будет вытягивать деньги.

«Будьте осторожны и предупредите своих близких. Иначе вы рискуете стать жертвами аферистов и потерять свои деньги», – говорится в сообщении Центра социальной работы Республики Карелия.