Новые источники заражения СOVID-19 выявлены в Петрозаводске

В Карелии, как мы сообщали ранее, за сутки выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19. Все они произошли в Петрозаводске. По информации главы республики Карелия Артура Парфенчикова большинство из них – это новые, ранее не выявленные источники заражения.

«Из 12 – 7 выявленных случаев это новые очаги инфекции с неустановленными на настоящий момент источниками заражения», – написал он на своей странице в соцсетях.

А вот подробные данные от главы Карелии по эпидемиологической ситуация в республике на 13 мая:

– 188 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (+12 новых случаев за сутки);

– 59 человек выписаны (+7 человек за сутки: 3 жителя Прионежья, 2 петрозаводчанина, 1 житель Кондопоги и 1 – Сегежи);

– всего проведено 23667 исследований (+580 за сутки);

– 6368 человек находятся на самокарантине (за сутки их количество увеличилось на 14 человек);

– 26 человек остаются в местах обсервации;

– 356 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+8 за сутки), 41 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных исходов за сутки нет.