Убитая дорога в Карелии превратилась в уголовное дело

Руководитель СК ждет доклад от карельских коллег по делу о плохой грунтовой дороге

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Уголовное дело возбуждено из-за бездорожья в одном из округов республики. В Москве от коллег ждут доклад.

Жители Медвежьегорского округа в соцсетях пожаловались на бездорожье. По словам граждан, долгое время автомобильная дорога, соединяющая населенные пункты, находится в непригодном состоянии. Асфальта на дороге нет. А когда идет снег или дождь, грунтовая дорога просто размывается, на поверхности образуются многочисленные ямы и колея. Проехать по такой убитой дороге становится затруднительно. В карельском Следкоме расследуют уголовное дело о нарушении прав местных жителей на качественную дорожную инфраструктуру.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования дела, принимаемых мерах к восстановлению прав граждан.