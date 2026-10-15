Перейти к основному содержанию
15 октября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Автоклуб 10 RUS

Убитая дорога в Карелии превратилась в уголовное дело

Руководитель СК ждет доклад от карельских коллег по делу о плохой грунтовой дороге
грунтовка в лесу
изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI

Уголовное дело возбуждено из-за бездорожья в одном из округов республики. В Москве от коллег ждут доклад.

Жители Медвежьегорского округа в соцсетях пожаловались на бездорожье. По словам граждан, долгое время автомобильная дорога, соединяющая населенные пункты, находится в непригодном состоянии. Асфальта на дороге нет. А когда идет снег или дождь, грунтовая дорога просто размывается, на поверхности образуются многочисленные ямы и колея. Проехать по такой убитой дороге становится затруднительно. В карельском Следкоме расследуют уголовное дело о нарушении прав местных жителей на качественную дорожную инфраструктуру.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования дела, принимаемых мерах к восстановлению прав граждан.

Ранее в рубрике Автоклуб 10 RUS было опубликовано: Снижены цены на все модели ВАЗ

Метки