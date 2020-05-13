13 мая 2020, 08:46
В Карелии зафиксировано 12 новых заболевших коронавирусом
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике
За последние сутки в Карелии зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Все заболевшие выявлены в Петрозаводске, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
За сутки выздоровели семь человек - трое в Прионежье, два в Петрозаводске, по одному в Сегеже и Кондопоге.
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 30,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,2 раза выше и составляет 158,3 случая, по Северо-Западу - 114,1.