В Карелии зафиксировано 12 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в Карелии зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Все заболевшие выявлены в Петрозаводске, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

За сутки выздоровели семь человек - трое в Прионежье, два в Петрозаводске, по одному в Сегеже и Кондопоге.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 30,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,2 раза выше и составляет 158,3 случая, по Северо-Западу - 114,1.