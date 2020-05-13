Петрозаводчанам расскажут о расселении аварийного фонда

В условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа мэрия Петрозаводска прекратила личный прием горожан. Тем не менее, работа с жителями карельской столицы продолжается в новом формате.

Так, администрация инициировала проведение тематических горячих линий с жителями, сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг, 14 мая, с 14 до 15 часов жители карельской столицы смогут задать вопросы о расселении аварийного жилья заместителю главы администрации - председателю комитета ЖКХ Андрею Бекелеву. Телефон горячей линии: 71-33-12.