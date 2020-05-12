12 мая 2020, 22:00
Общество

12 мая: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Парфенчиков уточнил, в каких районах Карелии ношение масок обязательно. Губернатор изменил свое распоряжение о режиме повышенной готовности и рассказал, кому из жителей республики сейчас необходимы средства индивидуальной защиты.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии. В Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске умер пожилой мужчина.

Пять новых заболевших Covid-19 зафиксировано за сутки в Карелии. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике.

Приехавшая в Петрозаводск на каникулы девочка заразилась коронавирусом. Артур Парфенчиков рассказал о новых заболевших в республике.

Названы адреса четырех новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

Клещи укусили уже больше двухсот жителей Карелии. Роспотребнадзор зафиксировал факты присасывания опасных насекомых в Петрозаводске и 10 районах республики.

Следком не исключает, что исчезнувший в Костомукше подросток убит. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Игоря Гаврилова. Следователи просят помощи жителей.

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