12 мая: главные видео, фото и новости дня

– Парфенчиков уточнил, в каких районах Карелии ношение масок обязательно. Губернатор изменил свое распоряжение о режиме повышенной готовности и рассказал, кому из жителей республики сейчас необходимы средства индивидуальной защиты.

– Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии. В Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске умер пожилой мужчина.

– Пять новых заболевших Covid-19 зафиксировано за сутки в Карелии. Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в республике.

– Приехавшая в Петрозаводск на каникулы девочка заразилась коронавирусом. Артур Парфенчиков рассказал о новых заболевших в республике.

– Названы адреса четырех новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске. Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по республике.

– Клещи укусили уже больше двухсот жителей Карелии. Роспотребнадзор зафиксировал факты присасывания опасных насекомых в Петрозаводске и 10 районах республики.

– Следком не исключает, что исчезнувший в Костомукше подросток убит. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Игоря Гаврилова. Следователи просят помощи жителей.