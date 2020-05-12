Парфенчиков уточнил, в каких районах Карелии ношение масок обязательно

Власти Карелии сегодня уточнили, в каких районах и муниципалитетах республики ношение масок в общественных местах будет обязательным. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, список был подкорректирован в связи с новыми рекомендациями санэпиднадзора и органов местного самоуправления.

Итак, с 12 мая ношение масок будет обязательным в Петрозаводске и Костомукше, в населенных пунктах Кондопожского, Пряжинского, Олонецкого, Сортавальского, Питкярантского, Прионежского районов (за исключением Ладвинского, Рыборецкого и Шелтозерского поселений). Также маски должны будут носить жители Медвежьегорска, Беломорска, Кеми, Сегежи и Рабочеостровска.

В Суоярвском, Муезерском, Пудожском, Лоухском, Калевальском, Медвежьегорском, Сегежском, Беломорском и Кемском районах, Ладвинском, Рыборецком и Шелтозерском сельских поселениях маски обязательно должны надевать все, кто не имеет регистрации в указанных территориях.

Обращаю внимание, что организациям под угрозой ответственности, включая приостановление деятельности, запрещено оказывать услуги гражданам, нарушающим установленный режим ношения масок,

- отметил Парфенчиков.



Также губернатор добавил, что на улице во время прогулки маски носить не обязательно. Главное - гулять в одиночку или с членами своей семьи. Необходимо также соблюдать дистанцию.