Пожилых людей в магазины Карелии будут пускать только по утрам

Пожилым людям в Карелии позволили посещать магазины только с 9:00 до 11:00. В другое время появляться в торговых точках, за исключением аптек, им нельзя. Такое правило 11 мая ввел глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением. Текст документа опубликован на сайте правительства.

– Обслуживание граждан старше 60 лет организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, за исключением розничной торговли лекарственными препаратами, на территории Республики Карелия, в целях обеспечения безопасного посещения объектов розничной торговли осуществляется исключительно с 9:00 до 11:00, – сказано в распоряжении.

Данный документ вносит изменения в другой нормативный акт – распоряжение главы Карелии, регулирующее жизнь республики на время эпидемии коронавируса. В нем также имелся пункт о посещении магазинов. Однако ограничивал он, наоборот, людей младше 60 лет: им в торговые точки по утрам проходить запрещалось.

– Организациям, осуществляющим розничную торговлю, установить время посещения объектов розничной торговли с 9:00 до 11:00 только для граждан старше 60 лет, – говорилось в документе.

Новое распоряжение Парфенчикова полностью заменило этот абзац. Таким образом, ранее в магазины по утрам пускали только пожилых людей, и кроме того, они могли приходить в течение дня. Теперь же пожилых не будут пускать в магазины в другое время, кроме как с 9:00 до 11:00.

Любопытно, что новая норма по сути позволяет лицам младше 60 лет посещать торговые точки в любое время. В новом абзаце, регулирующем эту сферу, нет ни слова о том, что магазины с 9 до 11 могут посещать только пожилые.