В Карелии не пустят общественный транспорт, несмотря на отмену каникул

Общественный транспорт в Карелии работать не будет, невзирая на то, что период нерабочих дней в стране завершается 12 мая. О том, что граждане России должны выйти на работу, президент Владимир Путин заявил в понедельник. Спустя несколько часов глава Карелии Артур Парфенчиков пояснил, как будет жить республика в новых условиях.

– Владимир Путин отметил, что каждый регион переходит к поэтапному снятию ограничений. В Карелии продолжает действовать Распоряжение Главы Карелии №127-р, в котором указано: с 12 мая возобновляется работа парикмахерских, косметических и салонов красоты – при строгом соблюдении целого ряда условий; с 15 мая могут приступать к работе организации дополнительного образования; - на всех работающих предприятиях и в организациях должно быть минимум сотрудников – дистанционный режим сохраняется, – написал Артур Парфенчиков на своей официальной странице.

Глава Карелии отдельно подчеркнул, что остаются неработающими детские сады, общественный транспорт, туристические объекты, торговые центры, общепит. Между тем по первым двум пунктам у населения возникают самые большие вопросы.