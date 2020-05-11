Отложенная катастрофа: к чему приведет отсутствие плановой медпомощи

Трехлетней девочке отказались лечить зуб в детской стоматологии. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщила мать ребенка. Еще совсем недавно данный факт показался бы немыслимым, но сегодня мы воспринимаем эту новость почти как норму. Из-за эпидемии коронавируса многие медицинские учреждения переведены исключительно на оказание неотложной помощи.

Проблема в том, что, по словам матери маленькой пациентки, зуб у девочки болел. И, по мнению женщины, лечение было необходимо.

– Ребенок жаловался периодически около двух недель. То есть было ясно, что это не случайность. Поехали с папой в стоматологию на Калинина. Врачи посмотрели, сказали, что случай не экстренный, и отправили домой, хотя народу не было. Сказали, что надо лечить два зуба, но они не будут лечить ни одного.

По словам женщины, врачи сказали, что боль, которую испытывает девочка, не является острой. Правда, совершенно неясны критерии, по которым кто-либо может определить остроту боли, испытываемой другим человеком, тем более ребенком.

– Видимо, надо, чтобы дети корчились от боли,

– резюмирует мать девочки.

Главный врач Республиканского стоматологического центра Лариса Борнашова поясняет: даже в условиях карантина они не могут отказать в лечении человеку, который жалуется на боль.

– Если человек говорит, что у него болит, мы ему верим. Верим на слово. Критериев определения боли нет. Иногда бывает так, что мы видим: не болит. Но мы все равно что-то должно сделать, – утверждает врач.

Однако из этого простого правила есть исключения. Например, стоматолог не будет лечить кариес в начальной стадии.

– Кариес, начальный и средний, может доставлять неудобство. Может быть реакция на сладкое, это знакомо каждому. Так, чтобы у ребенка была острая боль, а ему отказали – я в это не верю.

– Зачем не лечить зуб, если ребенок уже пришел и сидит перед врачом с открытым ртом?

– Давайте руководствоваться правилами. Если мы не лечим никому кариес, значит – никому.

– А если средний кариес разовьется в глубокий? – спросил корреспондент «ПТЗ говорит».

После этого вопроса Лариса Борнашова десять секунд молчала.

– Отвечу вам как врач. Я очень надеюсь на то, что в мае эти ограничительные мероприятия снимут. Потому что плановую помощь нужно оказывать уже сейчас.

Руководитель учреждения считает, что месяц стоматология может работать в режиме ограничений, но потом начнутся проблемы. Впрочем, спустя минуту она заявила, что любая задержка в оказании медпомощи – это плохо.

– Кариес за месяц критично не разовьется. Но что касается, допустим, пульпита… Даже остановка на неделю – это вред, пусть и минимальный. Когда маленький вред переходит в большой? Конкретного дня нет, но риск возрастает.

***

Лариса Борнашова намекнула, что настоящие проблемы начнутся тогда, когда возобновится плановая помощь, и нелеченные пациенты ломанутся в стоматологию. Однако это – лишь вершина айсберга. Режим работы медицинских учреждений, введенный в России, может обернуться смертями в самое ближайшее время. Например, отменены многие плановые операции, в том числе – сердечно-сосудистые. С учетом того, что такие заболевания традиционно возглавляют мрачный хит-парад причин смертности, ничего хорошего ждать не приходится.

Разумеется, отменены и диспансеризации, во время которых выявляется множество заболеваний, в том числе – онкологических. Это при том, что еще недавно терапевтам в Карелии подняли планы по диспансеризации и профосмотрам – именно потому, что растет смертность, увеличивается заболеваемость, нужно заниматься профилактикой и своевременным выявлением болезней на ранних стадиях. Но коронавирус обнулил всё, в том числе и заботу о здоровье населения.

Или, например, в одной из поликлиник Петрозаводска не работают кабинеты физиотерапии. Что это означает? То, что у пациентов замедлаяется процесс выздоровления или улучшения текущего состояния.

Или взять, например, травматологию. Пациенты с заболеваниями суставов, мучающиеся от боли, не могут получить направления на операции. А ведь даже получив такое направление, ждать хирургического вмешательства проходится месяцами.

Мы запросили комментарий в Министерстве здравоохранения. Ведомство ответило, что введенные ограничения «не исключают своевременное получение пациентом необходимой медицинской помощи».

«Необходимость проведения дополнительных исследований решается индивидуально, если ситуация не требует принятия срочных мер, пациенту рекомендуется воздержаться от посещения поликлиники, при этом организуется медицинское наблюдение на дому. Конечно, это может привести к некоторым неудобствам как для пациента, так и для медицинского персонала. Например, перед плановой госпитализацией в онкодиспансер необходимо предварительно пройти тестирование на коронавирус, несколько дней может занять изоляция пациента в отдельной палате при поступлении пациента в Республиканскую больницу».

В Министерстве здравоохранения отметили, что сроки, когда медицинские учреждения перейдут на обычный режим работы, пока определять рано. Что странно, поскольку строительные магазины уже открыты, а на подходе – салоны красоты и парикмахерские. Продуктовые же и алкомаркеты не закрывались вовсе.

Глава Карелии подчеркивает, что граждане, идущие за укладкой и красивыми ноготочками, обязаны будут соблюдать жесткие меры безопасности. Почему такие же меры безопасности нельзя организовать в медицинских кабинетах, нигде не объясняется. Очевидно, красота требует жертв, и к этому все привыкли. А про здравоохранение такой пословицы нет.