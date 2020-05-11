Прогноз погоды на 12 мая

В Петрозаводске 12 мая будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночь 0, +2, днем +6, +8.

По Карелии во вторник также облачно. Ночью прогнозируются осадки по северным районам в виде снега и мокрого снега, местами сильные, по южным районам – в виде мокрого снега и дождя. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. По северным районам местами налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог ночью и утром местами гололедица.

Ветер ожидается северо-западный, западный порывистый, ночью местами до сильного. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +4, +9.

По данным gismeteo.ru, в Сортавале 12 мая пасмурно, дождь, температура +2, +8. В Сегеже пасмурно, дождь, +1, +6. В Костомукше переменная облачность, мокрый снег, температура -2, +5.