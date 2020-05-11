Путин установил федеральную доплату для социальных работников

Президент России Владимир Путин поручил ввести доплату для социальных работников. Это связано с тем, что они во время эпидемии коронавируса несут повышенную нагрузку и сталкиваются с постоянным риском, заявил глава государства на совещании с губернаторами.

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, сказал Путин.

– Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты уже за прошедший апрель люди также обязательно получат, – подчеркнул сказал президент.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным, зараженным коронавирусом, выплата составит 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала положена доплата 25 тысяч рублей, а если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч. Соответственно, установлены суммы выплат для младшего персонала – 15 и 20 тысяч – и технического персонала (10 и 15 тысяч рублей).