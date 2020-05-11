Путин отменил всеобщие каникулы

Президент России Владимир Путин отменил всероссийские каникулы, введенные из-за коронавируса. Единый период нерабочих дней завершается с 12 мая.

Об этом глава государства заявил 11 мая во время прямой линии с губернаторами. Он отметил, что проведенная работа в сфере здравоохранения помогла остановить взрывное распространение инфекции.

– В каждом регионе страны есть готовность оказывать помощь. Врачи знают больше об эпидемии, отработаны новые методики лечения. Именно неготовность и перегрузка систем здравоохранения стали причиной высокой смертности в других странах. В России же сохранены многие тысячи жизней, – отметил Путин.

Президент заявил, что теперь в стране начнется поэтапный выход из режима самоизоляции. «Он не может быть одномоментным» – подчеркнул Путин. По-прежнему исключаются массовые мероприятия. Путин также заявил, что необходимо строго соблюдать правила санитарные требования.