Петрозаводск вошел в число городов, не очень испуганных коронавирусом

Жители Петрозаводска не слишком активно ищут в интернете информацию о коронавирусе. Это свидетельствует о низком уровне страха перед инфекцией, полагают исследователи Центра политической конъюнктуры, которые проанализировали географию поисковых запросов по теме коронавируса.

– Количество запросов о свидетельствует не только о заинтересованности, но также является косвенным свидетельством уровня страха в регионе относительно инфекции. По данным ВЦИОМ, 77% россиян боятся заболеть коронавирусом. Сами поисковые запросы по этой теме также говорят о страхах: чаще всего люди ищут информацию о количестве заболевших, симптомы коронавируса и официальный сайт с информацией об инфекции, – отмечают в Центре.

Чтобы оценить уровень интереса, специалисты проанализировали региональную популярность: критерий Яндекса, который позволяет оценить популярность поискового запроса относительно других запросов в регионе. У Петрозаводска данный показатель составляет 101 процент. Это значит, что в городе тема коронавируса ничем не выделена.

Можно сравнить, например, с Рыбинском, где информацию об инфекции ищут в полтора раза чаще (региональная популярность – 152 процента). На другой стороне спектра – Владикавказ или Могилёв, где коронавирусом интересуются совсем немного (региональная популярность – 75 и 71 процент соответственно).