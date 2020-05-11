11 мая 2020, 15:37
Общество

Чайки свили гнездо в цветочной клумбе возле гипермаркета

В Петрозаводске водные птицы решил сделать дом в необычном месте

В столице Карелии две чайки организовали гнездо в клумбе возле гипермаркета. Об этом сообщает фотограф Игорь Подгорный.

– Чайки всё-таки построили гнездо в цветочной клумбе около «Магнита» в «Петровской слободе» и сели на яйца! На парковке осталась одна пара. Один из родителей постоянно находится в гнезде. Взлетает и истошно кричит только, если кто-то из посетителей магазина проходит совсем рядом, – пишет Игорь Подгорный на своей личной странице.

Ученые отмечают, что чайки обычно живут на водных объектах, однако часто живут вблизи человека, получая от этого выгоду.

Фото: Игорь Подгорный

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Метки: 
Петрозаводск
Карелия
природа
чайки
Игорь Подгорный