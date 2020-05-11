Чайки свили гнездо в цветочной клумбе возле гипермаркета

В столице Карелии две чайки организовали гнездо в клумбе возле гипермаркета. Об этом сообщает фотограф Игорь Подгорный.

– Чайки всё-таки построили гнездо в цветочной клумбе около «Магнита» в «Петровской слободе» и сели на яйца! На парковке осталась одна пара. Один из родителей постоянно находится в гнезде. Взлетает и истошно кричит только, если кто-то из посетителей магазина проходит совсем рядом, – пишет Игорь Подгорный на своей личной странице.

Ученые отмечают, что чайки обычно живут на водных объектах, однако часто живут вблизи человека, получая от этого выгоду.

Фото: Игорь Подгорный