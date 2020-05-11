Приезжающих в Костомукшу обследуют тепловизором

На железнодорожном вокзале в Костомукше установили тепловизор, который дистанционно измеряет температуру прибывших людей. Оборудование передал «Карельский окатыш», сообщает гендиректор комбината Максим Воробьев.

Прибор автоматически распознает лица людей, видеокамера фиксирует показания и передает информацию на монитор, за которым следит медработник. Если температура выше 37 градусов, сработает звуковой сигнал, а медик запишет данные пассажира и передаст информацию в Межрайонную больницу. Человек должен будет доехать домой и вызвать врача.

Как пишет Максим Воробьев, еще в поезде пассажиры заполняют анкету, где указывают свои данные и контактный телефон. Анкету передают сотруднику администрации.

В связи с тем, что пассажиропоток заметно сократился, очередей на пункте пропуска нет.