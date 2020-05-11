Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Карелию

Сильные осадки в виде мокрого снега прогнозируются на севере Карелии вечером 11 мая и ночью 12 мая. Об этом сообщает региональное МЧС. Кроме того, в республике ожидается усиление ветра.

Снегопады, по данным ведомства, прогнозируются местами, преимущественно по северным районам. Возможно налипание мокрого снега. В южных же, центральных и восточных районах вечером 11 мая ожидается усиление южного ветра порывами до 15-17 м/с. Ночью 12 мая по южным и восточным районам республики ожидается усиление северо-западного и западного ветра.

МЧС предупреждает, что при таких условиях возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, возможны обрывы ЛЭП, падение деревьев, происшествия на воде. Плохая погода ожидается во всех районах и муниципалитетах Карелии.