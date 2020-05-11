Работавшие с коронавирусом медики две недели "отдохнут" в изоляции

Новая смена специалистов приступила к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, которые находятся в Госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщил 11 мая министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Прежняя смена помещена в обсервацию на две недели.

– Врачи, медицинские сестры, младший медицинский персонал привлечены из сформированного Минздравом Карелии резерва медицинских кадров для работы в ковид-центрах. Все специалисты прошли соответствующую подготовку. Руководит ими, как и первым составом центра, опытный врач-реаниматолог Алексей Жидков, – рассказал Охлопоков на своей личной странице.

Все медицинские работники, работавшие с коронавирусными больными, помещены в обсерватор. Они будут находиться там в течение двух недель, чтобы избежать угрозы заражения родных и близких.

– Безопасность медиков и членов их семей требует особого внимания. Именно поэтому принято решение о работе ковид-центров и закрытых медицинских учреждений, таких как Республиканская психиатрическая больница, вахтовым способом, – отметил Охлопков.

В пресс-службе Минздрава не знают, дадут ли потом медикам возможность вернуться домой, или они снова отправятся работать.