Приют на 400 кошек и собак строят в Петрозаводске

В Петрозаводске строят самый большой в Карелии приют для бездомных животных. По информации проекта «Открытые НКО», приют рассчитан на 400 собак и кошек.

Созданием приюта занимается общественная организация «Надежда». Они выиграли конкурс Фонда президентских грантов, получив средства на строительство 54 вольеров. Это больше, чем в Первом приюте для животных, которым руководит Владимир Рыбалко. Здесь будут размещать собак и кошек, пойманных на улицах. Сейчас, по данным волонтеров «Надежды», животные содержатся в ужасающих условиях.

– Они почти не имеют шансов остаться здоровыми: инфекции, драки и ограниченное пространство приводят к неминуемой гибели. Животным невозможно обеспечить надлежащий уход и своевременную ветеринарную помощь. Хозяева животных, которые попали в отлов, хотели бы забрать своих собак, но часто не находят их.

Новый приют должен быть оснащен медицинским блоком. Животных здесь будут вакцинировать, стерилизовать, чипировать и искать им новых хозяев. Однако средств президентского гранта недостаточно. Волонтеры ведут сбор средств для того, чтобы провести на участок воду и построить помещения, необходимые для комфортного существования собак и кошек.

Фото: vk.com/nadezhda.karelia