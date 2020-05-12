Онлайн-сервис для оформления пособий на детей запустили в России

Единовременное пособие на детей от трех до шестнадцати лет можно оформить в отдельном разделе на сайте государственных услуг. Сервис для подачи заявления на выплату доступен здесь: posobie16.gosuslugi.ru, пишет РИА Новости.

Напомним, правительство РФ утвердило правила, по которым российские семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить деньги, обещанные Владимиром Путиным в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Для того, чтобы получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, россиянам необходимо в срок до 1 октября подать заявление через сайт госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Также можно будет лично обратиться в территориальные отделения Фонда по месту жительства или пребывания.