Правительство утвердило правила выплат на детей от 3 до 16 лет

Правительство РФ утвердило правила, по которым российские семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить деньги, обещанные Владимиром Путиным в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Для того, чтобы получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, россиянам необходимо в срок до 1 октября подать заявление через сайт госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Также можно будет лично обратиться в территориальные отделения Фонда по месту жительства или пребывания.

Заявления обещают рассматривать за пять дней, еще три дня деньги могут идти до получателя.

Напомним, о введении новой меры поддержки семей накануне объявил президент во время своего обращения к нации. Также Путин объявил о завершении с сегодняшнего дня режима «выходных».