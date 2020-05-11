Все российские семьи с детьми получат материальную помощь

Президент России предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком. Теперь оно должно составлять более 6,7 тысячи рублей. Об этом глава государства заявил во время совещания по вопросам борьбы с коронавирусом.

Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. Вторая мера поддержки – дополнительная выплата на каждого ребенка до трех лет. Выплата в 5 тысяч рублей будет начисляться за апрель, май и июнь. Эта мера рассчитана на все российские семьи.

Наконец, с 1 июня будет осуществляться разовая выплата – 10 тысяч рублей – на каждого ребенка с 3 лет до 15 лет включительно.

– Сейчас людям не до того, чтобы собирать справки и выписки. Мы решили получения такой помощи не вводить формальных критериев. Условие только одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается, – заявил президент.

Подавать заявления можно уже с 12 мая либо через портал государственных услуг, либо через отделения Пенсионного фонда. По оценке Владимира Путина, новую меру поддержки получат 27 миллионов семей.