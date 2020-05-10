Путин проведет совещание по продлению режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин завтра, в понедельник 11 апреля, проведет совещание, на котором планируется обсудить продление режима нерабочих дней после майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В конце апреля президент заявил о необходимости начать подготовку к возвращению страны к нормальной жизни. Он поручил профильным ведомствам подготовить рекомендации о поэтапном снятии ограничительных мер. Первыми должны открыться непродовольственные магазины небольшой площади, затем — объекты покрупнее, но с ограничением одновременного числа посетителей, на третьем этапе будет разрешено работать всем.

Ранее сообщалось, что после майских выходных будет решаться вопрос о переносе Единого госэкзамена с учетом эпидемиологической обстановки.