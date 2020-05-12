Парфенчиков рассказал о том, как будут работать предприятия в Карелии

Сегодня, 12 мая, Артур Парфенчиков выступил перед жителями Карелии в прямом эфире трансляции, организованной в сообществе карельского правительства. Глава республики рассказал, как в ближайшее время Карелия будет выходить из режима всеобщей самоизоляции.

«Надо сохранить экономику, но одновременно не допустить вспышки очень страшной, очень тяжелой инфекции»,

- заявил Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, в республике по прежнему будет приостановлена деятельность некоторых предприятий - это касается кинотеатров, музеев, зоопарков, спортивных организаций, и прочих компаний, предоставляющих услуги в сфере отдыха и развлечений. В ближайшее время в республике не будут организовываться конференции и выставки, не будет осуществляться дневной уход за детьми.

Между тем, с сегодняшнего дня работают парикмахерские, стоматологии, фотоателье. С 15 мая будут оказываться все виды стоматологических услуг. Что касается парикмахерских и салонов красоты, в «чистых» районах, по словам Парфенчикова, необходим ряд ограничений - внесение клиента в специальную книгу учета, обязательная дезинфекция, ограничение по количеству клиентов в одном помещении и соблюдение обязательного масочного режима. В остальных районах ограничения будут более жесткими - так, осуществлять свою деятельность смогут только учреждения с отдельным входом с улицы. Кроме того, Парфенчиков порекомендовал парикмахерам воздержаться от использования фена - по словам главы Карелии, это увеличивает риск распространения инфекции.

Глава Карелии посоветовал жителям республики серьезно относиться к вспышке коронавируса, назвав инфекцию «страшной». Парфенчиков отметил ответственное отношение жителей Карелии к режиму всеобщей самоизоляции, что, по его словам, позволило достаточно быстро «запустить» экономику.

Глава Карелии добавил, что в республике сохраняется большой запас свободных коек - их около 70%. Заболеваемость лиц старшего возраста составляет 23%, что достаточно немного, отметил Парфенчиков.