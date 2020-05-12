12 мая 2020, 16:11
Происшествия

Следком не исключает, что исчезнувший в Костомукше подросток убит

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Игоря Гаврилова. Следователи просят помощи жителей

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Игоря Дмитриевича Гаврилова, жителя Костомукши, сообщает Следком Карелии.

Следователи имеют основания полагать, что 17-летний молодой человек мог быть убит.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Гаврилова Игоря Дмитриевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,

- пишет Следком.

По версии следствия, вечером 6 мая Игорь ушел из дома в Костомукше к другу, а затем к своей знакомой. С  тех пор его местонахождение неизвестно, он не выходил на связь с 7 мая.

Напомним, близкие забили тревогу и организовали поиски в том числе с участием волонтеров практически сразу же. По информации близких, молодой человек пропал в районе трех часов ночи с 6 на 7 мая.

Следком Карелии напоминает приметы Игоря Гаврилова:

На вид 17 лет, рост около 178-180 см, худощавого телосложения, был одет в черный спортивный костюм.

«Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 594-690, 594-688, 592-590, +79214582855, либо по телефону 02»,

- просит Следком.

 

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Игорь Гаврилов
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Карелия