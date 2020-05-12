Следком не исключает, что исчезнувший в Костомукше подросток убит

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Игоря Дмитриевича Гаврилова, жителя Костомукши, сообщает Следком Карелии.

Следователи имеют основания полагать, что 17-летний молодой человек мог быть убит.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 17-летнего Гаврилова Игоря Дмитриевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,

- пишет Следком.



По версии следствия, вечером 6 мая Игорь ушел из дома в Костомукше к другу, а затем к своей знакомой. С тех пор его местонахождение неизвестно, он не выходил на связь с 7 мая.

Напомним, близкие забили тревогу и организовали поиски в том числе с участием волонтеров практически сразу же. По информации близких, молодой человек пропал в районе трех часов ночи с 6 на 7 мая.

Следком Карелии напоминает приметы Игоря Гаврилова:

На вид 17 лет, рост около 178-180 см, худощавого телосложения, был одет в черный спортивный костюм.



«Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 594-690, 594-688, 592-590, +79214582855, либо по телефону 02»,

- просит Следком.