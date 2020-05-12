Житель Эссойлы разобрал на металлолом имущество совхоза

Житель поселка Эссойла решил обогатиться за чужой счет: мужчине приглянулся трал, принадлежащий совхозу. 44-летний селянин разбирал транспортное средство на запчасти - за этим занятием его и застали стражи порядка, сообщает МВД.

Оказалось, что тревогу забили жители одной из деревень Пряжинского района, где и находился старый трал. Местные заметили, как в полуприцепе орудует неизвестный и обратились в правоохранительные органы.

Мужчина, ранее имевший проблемы с законом, рассказал, что заметил транспортное средство во время поездки на рыбалку. Воспользовавшись услугами грузоперевозчика, он вывез похищенные запчасти в пункт приема металлолома. Ущерб, нанесенный владельцам полуприцепа действиями правонарушителя, оценили в 130 тысяч рублей.