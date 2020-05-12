78 нетрезвых водителей выявлено на дорогах Карелии

В период с 30 апреля по 12 мая дорожные полицейские Карелии задержали на территории республики 78 автомобилистов, севших за руль навеселе. 7 из них отказались от медосвидельствования, 17 не имели водительских прав, а 10 и вовсе уже попадались на «пьяной» езде, сообщает Госавтоинспекция.

«Так, 9 мая в Кондопоге 20-летний водитель управлял автомобилем, будучи в состоянии опьянения. За что ему предстоит понести наказание в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В Сегеже 11 мая в отношении 52-летнего водителя Рено Логан возбуждено уголовное дело за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения»,

- сообщает источник.

Добавим, за три праздничных дня в Петрозаводске инспекторы ГИБДД отстранили от управления 15 водителей. Восемь из них имели признаки опьянения, а другие семеро - не имели прав на управление транспортом.