Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Карелии

Накануне вечером, 11 мая в Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске, переоборудованном в монопрофильный центр для лечения коронавируса, умер пациент. Это первая смерть от новой инфекции в нашей республике.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, умерший - 69-летний мужчина. Он больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии. Все это время пациент находился на искусственной вентиляции легких. Врачи, однако, не смогли его спасти.

«Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения - все это осложняло течение болезни и повлияло на исход», - резюмировал Михаил Охлопков.