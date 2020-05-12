Автомобиль на глазах прохожих устроил ДТП во дворе в Петрозаводске

Вечером в понедельник 11 мая, в 19:48 в одном из дворов на улице Сулажгорской в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru. Видео выложено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как отечественный автомобиль, двигаясь задним ходом, внезапно ускорился и протаранил припаркованный внедорожник. Удар получился весьма чувствительным.

Все произошло на глазах и в паре метров от группы прохожих. К счастью, пешеходы не пострадали.