Житель Карелии оплатил мошенникам покупки в магазине электроники

Житель Петрозаводска обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. 50-летний мужчина лишился 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Потерпевший стал жертвой аферистов, которые использовали старую проверенную схему. Мужчине позвонили «работники банка» и сообщили, что необходимо защитить его средства и заблокировать несанкционированные операции. Для этого горожанина попросили продиктовать данные его банковской карты, парольную информацию и коды из смс-сообщений. Житель карельской столицы выполнил требования. А когда проверил, что было указано в сообщениях банка, понял, что оплатил чужие покупки в магазине электроники и бытовой техники.

Тогда мужчина позвонил в банк, попросил отменить перевод и заблокировать карту. Полиция проводит проверку.