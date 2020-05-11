Мужчину, лишенного водительских прав, поймали за рулем в Карелии

В поселке Надвоицы Сегежского района Карелии задержали автомобилиста, управлявшего машиной в нарушение ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

40-летний водитель автомобиля "ВАЗ" был отстранён от управления автомобилем 10 мая. Ранее мужчина был лишён права управления транспортными средствами, однако грубо нарушил ПДД, сев за руль.

В отношении водителя составлен административный материал. Ему грозит штраф в тридцать тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

Фото: ГИБДД РК