Девять человек погибли при пожаре в подмосковном хосписе

Девять человек погибли ночью 11 мая на пожаре в хосписе для пожилых людей «Второй дом». Хоспис расположен в подмосковном Красногорске. По информации местных властей, здание, где произошло ЧП, проходит по документам как обычный частный дом.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на анонимные источники «Интерфакса» и ТАСС, на самом деле погибших больше: продуктами горения отравились десять человек. По данным «Коммерсанта», госпитализированы около 20 человек.

В момент пожара в здании находились 37 человек, в том числе восемь сотрудников. По предварительным сведениям, причиной пожара стал неисправный водонагреватель. Следственный комитет сообщает, что причиной пожара стала неисправность электропроводки.

В администрации Красногорска сообщили, что по документам здание, где произошел пожар, проходит как частный дом, а не хоспис. В самом хосписе утверждают, что с документами все было в порядке.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.